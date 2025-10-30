- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
50 (64.10%)
損失トレード:
28 (35.90%)
ベストトレード:
12.29 USD
最悪のトレード:
-16.17 USD
総利益:
169.47 USD (21 861 pips)
総損失:
-137.55 USD (20 291 pips)
最大連続の勝ち:
12 (56.48 USD)
最大連続利益:
56.48 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
30.76%
最大入金額:
12.32%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
39 (50.00%)
短いトレード:
39 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
3.39 USD
平均損失:
-4.91 USD
最大連続の負け:
12 (-99.73 USD)
最大連続損失:
-99.73 USD (12)
月間成長:
1.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.34 USD
最大の:
99.73 USD (12.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.38% (99.73 USD)
エクイティによる:
10.01% (82.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|CHFJPY.r
|14
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD.r
|-87
|CHFJPY.r
|51
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|6
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|12
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|CHFJPY.r
|5.4K
|GBPJPY.r
|1.4K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|485
|AUDNZD.r
|1.2K
|GBPCAD.r
|2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|909
|USDGBP.r
|928
|NZDAUD.r
|950
|SGDAUD.r
|590
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.29 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +56.48 USD
最大連続損失: -99.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
832
USD
USD
12
100%
78
64%
31%
1.23
0.41
USD
USD
12%
1:100