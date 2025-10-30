- Прирост
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
50 (64.10%)
Убыточных трейдов:
28 (35.90%)
Лучший трейд:
12.29 USD
Худший трейд:
-16.17 USD
Общая прибыль:
169.47 USD (21 861 pips)
Общий убыток:
-137.55 USD (20 291 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (56.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.48 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
30.76%
Макс. загрузка депозита:
12.32%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
39 (50.00%)
Коротких трейдов:
39 (50.00%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.39 USD
Средний убыток:
-4.91 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-99.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.73 USD (12)
Прирост в месяц:
1.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.34 USD
Максимальная:
99.73 USD (12.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.38% (99.73 USD)
По эквити:
10.01% (82.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|16
|CHFJPY.r
|14
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|CHFUSD.r
|4
|USDAUD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|USDGBP.r
|2
|NZDAUD.r
|2
|SGDAUD.r
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD.r
|-87
|CHFJPY.r
|51
|GBPJPY.r
|9
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|6
|GBPCAD.r
|15
|CHFUSD.r
|16
|USDAUD.r
|8
|EURAUD.r
|6
|USDGBP.r
|12
|NZDAUD.r
|6
|SGDAUD.r
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD.r
|-13K
|CHFJPY.r
|5.4K
|GBPJPY.r
|1.4K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|485
|AUDNZD.r
|1.2K
|GBPCAD.r
|2K
|CHFUSD.r
|1.6K
|USDAUD.r
|1.2K
|EURAUD.r
|909
|USDGBP.r
|928
|NZDAUD.r
|950
|SGDAUD.r
|590
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.29 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +56.48 USD
Макс. убыток в серии: -99.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
