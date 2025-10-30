Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.21 × 38 ICMarketsSC-MT5 0.56 × 18 ICMarketsSC-MT5-2 0.74 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 1.13 × 8 Exness-MT5Real28 4.00 × 1 OANDA-Live-1 4.56 × 18 ClonTrader-Live 5.00 × 6 OctaFX-Real2 5.40 × 5 RoboForex-Pro 6.18 × 50