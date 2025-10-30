- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
818
Negociações com lucro:
602 (73.59%)
Negociações com perda:
216 (26.41%)
Melhor negociação:
5 209.96 USD
Pior negociação:
-14 804.51 USD
Lucro bruto:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Perda bruta:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (165.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 541.73 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.07%
Depósito máximo carregado:
128.35%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
521 (63.69%)
Negociações curtas:
297 (36.31%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.57 USD
Lucro médio:
33.46 USD
Perda média:
-95.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-561.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 806.32 USD (2)
Crescimento mensal:
-77.50%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 301.31 USD
Máximo:
14 849.44 USD (83.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.03% (14 835.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.43% (12 757.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 209.96 USD
Pior negociação: -14 805 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +165.96 USD
Máxima perda consecutiva: -561.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
46 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
10
86%
818
73%
90%
0.97
-0.57
USD
USD
91%
1:500