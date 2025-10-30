SinaisSeções
Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
818
Negociações com lucro:
602 (73.59%)
Negociações com perda:
216 (26.41%)
Melhor negociação:
5 209.96 USD
Pior negociação:
-14 804.51 USD
Lucro bruto:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Perda bruta:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (165.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 541.73 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.07%
Depósito máximo carregado:
128.35%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
521 (63.69%)
Negociações curtas:
297 (36.31%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.57 USD
Lucro médio:
33.46 USD
Perda média:
-95.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-561.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 806.32 USD (2)
Crescimento mensal:
-77.50%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 301.31 USD
Máximo:
14 849.44 USD (83.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.03% (14 835.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.43% (12 757.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 52
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -4.1K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 3.5K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 209.96 USD
Pior negociação: -14 805 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +165.96 USD
Máxima perda consecutiva: -561.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Divimake Pro
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
2.8K
USD
10
86%
818
73%
90%
0.97
-0.57
USD
91%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.