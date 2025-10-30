- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
818
盈利交易:
602 (73.59%)
亏损交易:
216 (26.41%)
最好交易:
5 209.96 USD
最差交易:
-14 804.51 USD
毛利:
20 139.97 USD (76 927 pips)
毛利亏损:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
最大连续赢利:
37 (165.96 USD)
最大连续盈利:
6 541.73 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
90.07%
最大入金加载:
128.35%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.03
长期交易:
521 (63.69%)
短期交易:
297 (36.31%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.57 USD
平均利润:
33.46 USD
平均损失:
-95.39 USD
最大连续失误:
7 (-561.34 USD)
最大连续亏损:
-14 806.32 USD (2)
每月增长:
-77.50%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
1 301.31 USD
最大值:
14 849.44 USD (83.63%)
相对跌幅:
结余:
91.03% (14 835.80 USD)
净值:
78.43% (12 757.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 209.96 USD
最差交易: -14 805 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +165.96 USD
最大连续亏损: -561.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-49%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
10
86%
818
73%
90%
0.97
-0.57
USD
USD
91%
1:500