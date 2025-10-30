信号部分
Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
818
盈利交易:
602 (73.59%)
亏损交易:
216 (26.41%)
最好交易:
5 209.96 USD
最差交易:
-14 804.51 USD
毛利:
20 139.97 USD (76 927 pips)
毛利亏损:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
最大连续赢利:
37 (165.96 USD)
最大连续盈利:
6 541.73 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
90.07%
最大入金加载:
128.35%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.03
长期交易:
521 (63.69%)
短期交易:
297 (36.31%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.57 USD
平均利润:
33.46 USD
平均损失:
-95.39 USD
最大连续失误:
7 (-561.34 USD)
最大连续亏损:
-14 806.32 USD (2)
每月增长:
-77.50%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
1 301.31 USD
最大值:
14 849.44 USD (83.63%)
相对跌幅:
结余:
91.03% (14 835.80 USD)
净值:
78.43% (12 757.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 52
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -4.1K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 3.5K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 209.96 USD
最差交易: -14 805 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +165.96 USD
最大连续亏损: -561.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
46 更多...
没有评论
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
