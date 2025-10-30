SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Divimake Pro
Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -36%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
820
Transacciones Rentables:
604 (73.65%)
Transacciones Irrentables:
216 (26.34%)
Mejor transacción:
5 209.96 USD
Peor transacción:
-14 804.51 USD
Beneficio Bruto:
20 807.06 USD (78 278 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 613.22 USD (44 551 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (165.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 541.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
90.07%
Carga máxima del depósito:
128.35%
Último trade:
52 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
523 (63.78%)
Transacciones Cortas:
297 (36.22%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
34.45 USD
Pérdidas medias:
-95.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-561.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 806.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
-73.29%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 301.31 USD
Máxima:
14 849.44 USD (83.63%)
Reducción relativa:
De balance:
91.03% (14 835.80 USD)
De fondos:
78.43% (12 757.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 54
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -3.5K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 4.8K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 209.96 USD
Peor transacción: -14 805 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +165.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -561.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
otros 46...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.07 21:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Divimake Pro
30 USD al mes
-36%
0
0
USD
3.4K
USD
11
86%
820
73%
90%
1.00
0.24
USD
91%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.