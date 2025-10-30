- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
820
Transacciones Rentables:
604 (73.65%)
Transacciones Irrentables:
216 (26.34%)
Mejor transacción:
5 209.96 USD
Peor transacción:
-14 804.51 USD
Beneficio Bruto:
20 807.06 USD (78 278 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 613.22 USD (44 551 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (165.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 541.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
90.07%
Carga máxima del depósito:
128.35%
Último trade:
52 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
523 (63.78%)
Transacciones Cortas:
297 (36.22%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
34.45 USD
Pérdidas medias:
-95.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-561.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 806.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
-73.29%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 301.31 USD
Máxima:
14 849.44 USD (83.63%)
Reducción relativa:
De balance:
91.03% (14 835.80 USD)
De fondos:
78.43% (12 757.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|54
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-3.5K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|4.8K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
No hay comentarios
