Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
818
Прибыльных трейдов:
602 (73.59%)
Убыточных трейдов:
216 (26.41%)
Лучший трейд:
5 209.96 USD
Худший трейд:
-14 804.51 USD
Общая прибыль:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Общий убыток:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (165.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 541.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
90.07%
Макс. загрузка депозита:
128.35%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
521 (63.69%)
Коротких трейдов:
297 (36.31%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.57 USD
Средняя прибыль:
33.46 USD
Средний убыток:
-95.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-561.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 806.32 USD (2)
Прирост в месяц:
-77.50%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 301.31 USD
Максимальная:
14 849.44 USD (83.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.03% (14 835.80 USD)
По эквити:
78.43% (12 757.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 52
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -4.1K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 3.5K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 209.96 USD
Худший трейд: -14 805 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +165.96 USD
Макс. убыток в серии: -561.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
еще 46...
Нет отзывов
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
