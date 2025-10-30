- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
818
Прибыльных трейдов:
602 (73.59%)
Убыточных трейдов:
216 (26.41%)
Лучший трейд:
5 209.96 USD
Худший трейд:
-14 804.51 USD
Общая прибыль:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Общий убыток:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (165.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 541.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
90.07%
Макс. загрузка депозита:
128.35%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
521 (63.69%)
Коротких трейдов:
297 (36.31%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.57 USD
Средняя прибыль:
33.46 USD
Средний убыток:
-95.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-561.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 806.32 USD (2)
Прирост в месяц:
-77.50%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 301.31 USD
Максимальная:
14 849.44 USD (83.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.03% (14 835.80 USD)
По эквити:
78.43% (12 757.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 209.96 USD
Худший трейд: -14 805 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +165.96 USD
Макс. убыток в серии: -561.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
