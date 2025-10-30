SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Divimake Pro
Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
818
Gewinntrades:
602 (73.59%)
Verlusttrades:
216 (26.41%)
Bester Trade:
5 209.96 USD
Schlechtester Trade:
-14 804.51 USD
Bruttoprofit:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Bruttoverlust:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (165.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 541.73 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
90.07%
Max deposit load:
128.35%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
521 (63.69%)
Short-Positionen:
297 (36.31%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-95.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-561.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 806.32 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-77.50%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 301.31 USD
Maximaler:
14 849.44 USD (83.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.03% (14 835.80 USD)
Kapital:
78.43% (12 757.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 52
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -4.1K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 3.5K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 209.96 USD
Schlechtester Trade: -14 805 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -561.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
noch 46 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
