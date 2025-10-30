- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
818
Gewinntrades:
602 (73.59%)
Verlusttrades:
216 (26.41%)
Bester Trade:
5 209.96 USD
Schlechtester Trade:
-14 804.51 USD
Bruttoprofit:
20 139.97 USD (76 927 pips)
Bruttoverlust:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (165.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 541.73 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
90.07%
Max deposit load:
128.35%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
521 (63.69%)
Short-Positionen:
297 (36.31%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-95.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-561.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 806.32 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-77.50%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 301.31 USD
Maximaler:
14 849.44 USD (83.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.03% (14 835.80 USD)
Kapital:
78.43% (12 757.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 209.96 USD
Schlechtester Trade: -14 805 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -561.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
noch 46 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
10
86%
818
73%
90%
0.97
-0.57
USD
USD
91%
1:500