- 자본
- 축소
트레이드:
818
이익 거래:
602 (73.59%)
손실 거래:
216 (26.41%)
최고의 거래:
5 209.96 USD
최악의 거래:
-14 804.51 USD
총 수익:
20 139.97 USD (76 927 pips)
총 손실:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
연속 최대 이익:
37 (165.96 USD)
연속 최대 이익:
6 541.73 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
90.07%
최대 입금량:
128.35%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
521 (63.69%)
숏(주식차입매도):
297 (36.31%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.57 USD
평균 이익:
33.46 USD
평균 손실:
-95.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-561.34 USD)
연속 최대 손실:
-14 806.32 USD (2)
월별 성장률:
-77.50%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 301.31 USD
최대한의:
14 849.44 USD (83.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.03% (14 835.80 USD)
자본금별:
78.43% (12 757.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 209.96 USD
최악의 거래: -14 805 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +165.96 USD
연속 최대 손실: -561.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
