シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Divimake Pro
Andre Filipe Da Rocha Cruz

Divimake Pro

Andre Filipe Da Rocha Cruz
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
818
利益トレード:
602 (73.59%)
損失トレード:
216 (26.41%)
ベストトレード:
5 209.96 USD
最悪のトレード:
-14 804.51 USD
総利益:
20 139.97 USD (76 927 pips)
総損失:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
最大連続の勝ち:
37 (165.96 USD)
最大連続利益:
6 541.73 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
90.07%
最大入金額:
128.35%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
521 (63.69%)
短いトレード:
297 (36.31%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.57 USD
平均利益:
33.46 USD
平均損失:
-95.39 USD
最大連続の負け:
7 (-561.34 USD)
最大連続損失:
-14 806.32 USD (2)
月間成長:
-77.50%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 301.31 USD
最大の:
14 849.44 USD (83.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.03% (14 835.80 USD)
エクイティによる:
78.43% (12 757.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 759
XAUUSD 52
.US500Cash 2
EURUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 3.4K
XAUUSD -4.1K
.US500Cash 3
EURUSD 160
USDCHF 1
.USTECHCash 1
XAGUSD 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 28K
XAUUSD 3.5K
.US500Cash 12
EURUSD 66
USDCHF 80
.USTECHCash 1K
XAGUSD 24
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 209.96 USD
最悪のトレード: -14 805 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +165.96 USD
最大連続損失: -561.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.22 × 18
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 305
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 394
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
FPMarkets-Live
1.93 × 14
GMI3-Real
2.00 × 6
46 より多く...
レビューなし
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
