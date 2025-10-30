- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
818
利益トレード:
602 (73.59%)
損失トレード:
216 (26.41%)
ベストトレード:
5 209.96 USD
最悪のトレード:
-14 804.51 USD
総利益:
20 139.97 USD (76 927 pips)
総損失:
-20 604.32 USD (44 551 pips)
最大連続の勝ち:
37 (165.96 USD)
最大連続利益:
6 541.73 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
90.07%
最大入金額:
128.35%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
521 (63.69%)
短いトレード:
297 (36.31%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.57 USD
平均利益:
33.46 USD
平均損失:
-95.39 USD
最大連続の負け:
7 (-561.34 USD)
最大連続損失:
-14 806.32 USD (2)
月間成長:
-77.50%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 301.31 USD
最大の:
14 849.44 USD (83.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.03% (14 835.80 USD)
エクイティによる:
78.43% (12 757.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|759
|XAUUSD
|52
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|3.4K
|XAUUSD
|-4.1K
|.US500Cash
|3
|EURUSD
|160
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|XAGUSD
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|28K
|XAUUSD
|3.5K
|.US500Cash
|12
|EURUSD
|66
|USDCHF
|80
|.USTECHCash
|1K
|XAGUSD
|24
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 209.96 USD
最悪のトレード: -14 805 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +165.96 USD
最大連続損失: -561.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.22 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.95 × 19
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 305
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 394
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.85 × 27
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 14
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
46 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-49%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
10
86%
818
73%
90%
0.97
-0.57
USD
USD
91%
1:500