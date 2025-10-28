SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WuzzTrade
Redo Hamzah Stiawan

WuzzTrade

Redo Hamzah Stiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
35%
OctaFX-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
4.73 USD
En kötü işlem:
-1.07 USD
Brüt kâr:
36.55 USD (4 638 pips)
Brüt zarar:
-1.07 USD (107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (24.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.03 USD (9)
Sharpe oranı:
1.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
33.16
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
34.16
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-1.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.07 USD (1)
Aylık büyüme:
35.48%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.07 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (1.07 USD)
Varlığa göre:
16.17% (18.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 5
USDCAD 3
EURUSD 2
AUDJPY 2
USDJPY 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 8
USDCAD 9
EURUSD 7
AUDJPY 7
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 811
USDCAD 1.2K
EURUSD 653
AUDJPY 1.1K
USDJPY 766
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.73 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 11
Tickmill-Live10
0.10 × 10
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.10 × 69
RoboForex-ECN-2
0.14 × 14
Tickmill-Live09
0.27 × 194
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 178
OctaFX-Real7
0.38 × 47
OctaFX-Real9
0.40 × 136
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.57 × 81
OctaFX-Real2
0.62 × 86
OctaFX-Real8
0.70 × 94
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🚀 Hi Smart Investors! 🚀
We don’t chase candles — we wait for the BEST & CLEANEST setups!
 No overtrading. No emotions. Just sniper-level precision!
--------------

📊 Performance Overview:

💼 Average Trades: 10–15 trades/month
🎯 Average Target: 250–500 pips/month
🏆 Win Rate: up to 80%
🛡️ Use SL/TP: Yes (Strict Risk Control)
⌚ Type Trader: Day Trader / Intraday

--------------

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

--------------

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

#SmartInvestor #SniperLuxAI #SmartMaticGroup #CopyTrade #ForexSignals #XAUUSD #ProfitConsistency #FundedTrader #SmartAI


İnceleme yok
2025.11.14 16:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.30 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WuzzTrade
Ayda 59 USD
35%
0
0
USD
135
USD
4
85%
14
92%
100%
34.15
2.53
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.