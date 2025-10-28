СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SmartBot 77
Redo Hamzah Stiawan

SmartBot 77

Redo Hamzah Stiawan
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 40%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
22 (73.33%)
Убыточных трейдов:
8 (26.67%)
Лучший трейд:
4.73 USD
Худший трейд:
-5.53 USD
Общая прибыль:
63.98 USD (7 838 pips)
Общий убыток:
-23.56 USD (3 198 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (24.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
71.37%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.49
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.91 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.01 USD (2)
Прирост в месяц:
2.87%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.01 USD (6.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.15% (9.01 USD)
По эквити:
16.17% (18.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 8
EURUSD 6
USDCAD 6
AUDJPY 5
USDJPY 2
EURJPY 2
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 17
EURUSD 10
USDCAD 6
AUDJPY 10
USDJPY 5
EURJPY -6
NZDJPY -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 1.7K
EURUSD 1K
USDCAD 884
AUDJPY 1.6K
USDJPY 766
EURJPY -918
NZDJPY -375
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.73 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.03 USD
Макс. убыток в серии: -9.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 14
Tickmill-Live10
0.09 × 11
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.10 × 73
RoboForex-ECN-2
0.10 × 20
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Tickmill-Live09
0.27 × 194
ICMarketsSC-Live23
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
SmartBot 77 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the SmartBot 77 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.30 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SmartBot 77
59 USD в месяц
40%
0
0
USD
140
USD
10
93%
30
73%
71%
2.71
1.35
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.