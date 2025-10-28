- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
21 (72.41%)
亏损交易:
8 (27.59%)
最好交易:
4.73 USD
最差交易:
-5.53 USD
毛利:
60.98 USD (7 539 pips)
毛利亏损:
-23.56 USD (3 198 pips)
最大连续赢利:
9 (24.03 USD)
最大连续盈利:
24.03 USD (9)
夏普比率:
0.52
交易活动:
70.32%
最大入金加载:
3.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.15
长期交易:
11 (37.93%)
短期交易:
18 (62.07%)
利润因子:
2.59
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
2 (-9.01 USD)
最大连续亏损:
-9.01 USD (2)
每月增长:
1.30%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.01 USD (6.15%)
相对跌幅:
结余:
6.15% (9.01 USD)
净值:
16.17% (18.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|17
|USDCAD
|6
|EURUSD
|7
|AUDJPY
|10
|USDJPY
|5
|EURJPY
|-6
|NZDJPY
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|1.7K
|USDCAD
|884
|EURUSD
|701
|AUDJPY
|1.6K
|USDJPY
|766
|EURJPY
|-918
|NZDJPY
|-375
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.73 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.03 USD
最大连续亏损: -9.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.10 × 73
|
RoboForex-ECN-2
|0.10 × 20
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
ICMarketsSC-Live23
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
SmartBot 77 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.
Welcome to the SmartBot 77 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.
----
📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
- Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
- Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
- Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
🤖 Our Edge: The Precision Zone System
Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.
----
🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.
We only trade when the evidence is overwhelming.
----
💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500
----
📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
✨ Follow now and let your money work while you relax!
--------------
没有评论
