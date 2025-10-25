- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.