Daniele Sensini

CopyTD

Daniele Sensini
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
106 (70.66%)
Transacciones Irrentables:
44 (29.33%)
Mejor transacción:
20.58 USD
Peor transacción:
-27.18 USD
Beneficio Bruto:
636.09 USD (23 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-684.56 USD (21 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (78.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
122.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
31.34%
Carga máxima del depósito:
4.60%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.29
Transacciones Largas:
68 (45.33%)
Transacciones Cortas:
82 (54.67%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.32 USD
Beneficio medio:
6.00 USD
Pérdidas medias:
-15.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-64.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.12 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
165.20 USD
Máxima:
167.15 USD (12.84%)
Reducción relativa:
De balance:
12.84% (167.22 USD)
De fondos:
3.29% (41.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 49
GBPUSD 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 40
USDJPY -71
GBPUSD -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 463
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.58 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +78.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.

Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.

L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.

Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.

Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.


No hay comentarios
2025.12.17 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 05:19
Share of trading days is too low
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 16:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 16:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

