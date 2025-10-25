- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|-71
|GBPUSD
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|463
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.
