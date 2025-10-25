- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
106 (70.66%)
損失トレード:
44 (29.33%)
ベストトレード:
20.58 USD
最悪のトレード:
-27.18 USD
総利益:
636.09 USD (23 665 pips)
総損失:
-684.56 USD (21 050 pips)
最大連続の勝ち:
16 (78.95 USD)
最大連続利益:
122.25 USD (11)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
31.34%
最大入金額:
4.60%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
68 (45.33%)
短いトレード:
82 (54.67%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
6.00 USD
平均損失:
-15.56 USD
最大連続の負け:
3 (-64.12 USD)
最大連続損失:
-64.12 USD (3)
月間成長:
-0.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
165.20 USD
最大の:
167.15 USD (12.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.84% (167.22 USD)
エクイティによる:
3.29% (41.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|-71
|GBPUSD
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|463
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.
