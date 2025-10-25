- 成长
交易:
150
盈利交易:
106 (70.66%)
亏损交易:
44 (29.33%)
最好交易:
20.58 USD
最差交易:
-27.18 USD
毛利:
636.09 USD (23 665 pips)
毛利亏损:
-684.56 USD (21 050 pips)
最大连续赢利:
16 (78.95 USD)
最大连续盈利:
122.25 USD (11)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
31.34%
最大入金加载:
4.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
68 (45.33%)
短期交易:
82 (54.67%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
6.00 USD
平均损失:
-15.56 USD
最大连续失误:
3 (-64.12 USD)
最大连续亏损:
-64.12 USD (3)
每月增长:
-0.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
165.20 USD
最大值:
167.15 USD (12.84%)
相对跌幅:
结余:
12.84% (167.22 USD)
净值:
3.29% (41.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|-71
|GBPUSD
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|463
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.58 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +78.95 USD
最大连续亏损: -64.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
0%
150
70%
31%
0.92
-0.32
USD
USD
13%
1:500