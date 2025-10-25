- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.