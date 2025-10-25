- 자본
- 축소
트레이드:
212
이익 거래:
148 (69.81%)
손실 거래:
64 (30.19%)
최고의 거래:
20.58 USD
최악의 거래:
-27.18 USD
총 수익:
761.13 USD (34 105 pips)
총 손실:
-838.17 USD (30 882 pips)
연속 최대 이익:
16 (78.95 USD)
연속 최대 이익:
122.25 USD (11)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
29.60%
최대 입금량:
4.60%
최근 거래:
39 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.46
롱(주식매수):
101 (47.64%)
숏(주식차입매도):
111 (52.36%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.36 USD
평균 이익:
5.14 USD
평균 손실:
-13.10 USD
연속 최대 손실:
3 (-64.12 USD)
연속 최대 손실:
-64.12 USD (3)
월별 성장률:
1.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
165.20 USD
최대한의:
167.15 USD (12.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.84% (167.22 USD)
자본금별:
3.29% (41.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|USDJPY
|59
|GBPUSD
|55
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|-72
|GBPUSD
|-28
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.58 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +78.95 USD
연속 최대 손실: -64.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.
Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.
L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.
Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.
Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
0%
212
69%
30%
0.90
-0.36
USD
USD
13%
1:500