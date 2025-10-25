СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CopyTD
Daniele Sensini

CopyTD

Daniele Sensini
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
106 (70.66%)
Убыточных трейдов:
44 (29.33%)
Лучший трейд:
20.58 USD
Худший трейд:
-27.18 USD
Общая прибыль:
636.09 USD (23 665 pips)
Общий убыток:
-684.56 USD (21 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (78.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.25 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
31.34%
Макс. загрузка депозита:
4.60%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
68 (45.33%)
Коротких трейдов:
82 (54.67%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-15.56 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.12 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.20 USD
Максимальная:
167.15 USD (12.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.84% (167.22 USD)
По эквити:
3.29% (41.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 49
GBPUSD 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 40
USDJPY -71
GBPUSD -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 463
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.58 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +78.95 USD
Макс. убыток в серии: -64.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Fornitore di segnali professionali su MT5 con strategia basata su analisi tecnica avanzata e gestione rigorosa del rischio.

Ogni operazione è selezionata secondo pattern ad alta probabilità e confermata da algoritmi proprietari di trend-following.

L’obiettivo è garantire crescita costante del capitale con drawdown contenuto e rendimento stabile nel tempo.

Operatività su coppie Forex principali e indici globali, con approccio prudente e disciplinato.

Nessuna promessa di guadagni rapidi — solo risultati costruiti sulla coerenza e la gestione del rischio.


Нет отзывов
2025.12.17 05:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 12:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 05:19
Share of trading days is too low
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 16:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 16:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
