- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
38 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (36.67%)
En iyi işlem:
48.79 USD
En kötü işlem:
-55.74 USD
Brüt kâr:
240.46 USD (194 743 pips)
Brüt zarar:
-157.06 USD (154 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (86.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.71 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
40 (66.67%)
Satış işlemleri:
20 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.10 USD (2)
Aylık büyüme:
10.17%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.14 USD
Maksimum:
56.10 USD (5.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|76
|GBPUSDm
|5
|USDJPYm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|40K
|GBPUSDm
|434
|USDJPYm
|376
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.79 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +86.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
