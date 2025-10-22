SinyallerBölümler
Nguyen Van Bo

Rosinante BoBotfx

Nguyen Van Bo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
38 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (36.67%)
En iyi işlem:
48.79 USD
En kötü işlem:
-55.74 USD
Brüt kâr:
240.46 USD (194 743 pips)
Brüt zarar:
-157.06 USD (154 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (86.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.71 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
40 (66.67%)
Satış işlemleri:
20 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.10 USD (2)
Aylık büyüme:
10.17%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.14 USD
Maksimum:
56.10 USD (5.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 38
GBPUSDm 16
USDJPYm 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 76
GBPUSDm 5
USDJPYm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 40K
GBPUSDm 434
USDJPYm 376
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.79 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +86.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Contact: t.me/nguyenvanbo128
İnceleme yok
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
