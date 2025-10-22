- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
40 (62.50%)
Loss Trade:
24 (37.50%)
Best Trade:
48.79 USD
Worst Trade:
-55.74 USD
Profitto lordo:
241.17 USD (194 850 pips)
Perdita lorda:
-157.51 USD (154 181 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (86.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.71 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
1.25%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
44 (68.75%)
Short Trade:
20 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
6.03 USD
Perdita media:
-6.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.10 USD (2)
Crescita mensile:
10.20%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.14 USD
Massimale:
56.10 USD (5.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (56.10 USD)
Per equità:
0.02% (0.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|76
|GBPUSDm
|5
|USDJPYm
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|40K
|GBPUSDm
|434
|USDJPYm
|417
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.79 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +86.71 USD
Massima perdita consecutiva: -45.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
