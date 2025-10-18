SinyallerBölümler
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
44%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
155 (77.11%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (22.89%)
En iyi işlem:
6.51 EUR
En kötü işlem:
-7.64 EUR
Brüt kâr:
296.33 EUR (49 000 pips)
Brüt zarar:
-76.78 EUR (10 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (38.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
38.35 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.61%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
16.08
Alış işlemleri:
82 (40.80%)
Satış işlemleri:
119 (59.20%)
Kâr faktörü:
3.86
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
1.91 EUR
Ortalama zarar:
-1.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.01 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 EUR (1)
Aylık büyüme:
4.14%
Yıllık tahmin:
50.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
13.65 EUR (1.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.97% (13.65 EUR)
Varlığa göre:
0.94% (6.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 112
NZDCAD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 166
NZDCAD 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.51 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.01 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
Exness-Real6
7.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
