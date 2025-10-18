- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
155 (77.11%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (22.89%)
En iyi işlem:
6.51 EUR
En kötü işlem:
-7.64 EUR
Brüt kâr:
296.33 EUR (49 000 pips)
Brüt zarar:
-76.78 EUR (10 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (38.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
38.35 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.61%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
16.08
Alış işlemleri:
82 (40.80%)
Satış işlemleri:
119 (59.20%)
Kâr faktörü:
3.86
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
1.91 EUR
Ortalama zarar:
-1.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.01 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 EUR (1)
Aylık büyüme:
4.14%
Yıllık tahmin:
50.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
13.65 EUR (1.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.97% (13.65 EUR)
Varlığa göre:
0.94% (6.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|112
|NZDCAD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|166
|NZDCAD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|27K
|NZDCAD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.51 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.01 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.64 × 22
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
720
EUR
EUR
26
100%
201
77%
100%
3.85
1.09
EUR
EUR
2%
1:500