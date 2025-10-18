SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JdD DBB EA AXI
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
Axi-US03-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
159 (77.18%)
Perte trades:
47 (22.82%)
Meilleure transaction:
6.51 EUR
Pire transaction:
-7.64 EUR
Bénéfice brut:
304.30 EUR (50 313 pips)
Perte brute:
-76.82 EUR (10 593 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (38.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
38.35 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.77%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
16.67
Longs trades:
82 (39.81%)
Courts trades:
124 (60.19%)
Facteur de profit:
3.96
Rendement attendu:
1.10 EUR
Bénéfice moyen:
1.91 EUR
Perte moyenne:
-1.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-7.01 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7.64 EUR (1)
Croissance mensuelle:
5.29%
Prévision annuelle:
64.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
13.65 EUR (1.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.97% (13.65 EUR)
Par fonds propres:
1.10% (7.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 116
NZDCAD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 174
NZDCAD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.51 EUR
Pire transaction: -8 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +38.35 EUR
Perte consécutive maximale: -7.01 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
Exness-Real6
7.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JdD DBB EA AXI
30 USD par mois
46%
0
0
USD
727
EUR
26
100%
206
77%
100%
3.96
1.10
EUR
2%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.