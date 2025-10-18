СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JdD DBB EA AXI
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
0 отзывов
Надежность
35 недель
3 / 1.1K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 59%
Axi-US03-Live
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
203 (77.77%)
Убыточных трейдов:
58 (22.22%)
Лучший трейд:
6.51 EUR
Худший трейд:
-7.64 EUR
Общая прибыль:
387.76 EUR (64 337 pips)
Общий убыток:
-91.47 EUR (12 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (38.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.35 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
21.71
Длинных трейдов:
109 (41.76%)
Коротких трейдов:
152 (58.24%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
1.91 EUR
Средний убыток:
-1.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7.64 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.21%
Годовой прогноз:
54.35%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
13.65 EUR (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (13.65 EUR)
По эквити:
5.09% (39.41 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 153
NZDCAD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 237
NZDCAD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.51 EUR
Худший трейд: -8 EUR
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.35 EUR
Макс. убыток в серии: -7.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 48
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 94
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Нет отзывов
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
