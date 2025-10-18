- Прирост
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
203 (77.77%)
Убыточных трейдов:
58 (22.22%)
Лучший трейд:
6.51 EUR
Худший трейд:
-7.64 EUR
Общая прибыль:
387.76 EUR (64 337 pips)
Общий убыток:
-91.47 EUR (12 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (38.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.35 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
21.71
Длинных трейдов:
109 (41.76%)
Коротких трейдов:
152 (58.24%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
1.14 EUR
Средняя прибыль:
1.91 EUR
Средний убыток:
-1.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7.64 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.21%
Годовой прогноз:
54.35%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
13.65 EUR (1.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (13.65 EUR)
По эквити:
5.09% (39.41 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|153
|NZDCAD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|237
|NZDCAD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 48
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 94
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.64 × 22
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
Strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Нет отзывов
