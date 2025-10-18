- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
155 (77.11%)
Loss Trade:
46 (22.89%)
Best Trade:
6.51 EUR
Worst Trade:
-7.64 EUR
Profitto lordo:
296.33 EUR (49 000 pips)
Perdita lorda:
-76.78 EUR (10 593 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (38.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.35 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
16.08
Long Trade:
82 (40.80%)
Short Trade:
119 (59.20%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
1.91 EUR
Perdita media:
-1.67 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-7.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 EUR (1)
Crescita mensile:
4.14%
Previsione annuale:
50.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
13.65 EUR (1.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.97% (13.65 EUR)
Per equità:
0.98% (7.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|112
|NZDCAD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|166
|NZDCAD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|27K
|NZDCAD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.51 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.01 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.64 × 22
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
