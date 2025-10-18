SegnaliSezioni
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
44%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
155 (77.11%)
Loss Trade:
46 (22.89%)
Best Trade:
6.51 EUR
Worst Trade:
-7.64 EUR
Profitto lordo:
296.33 EUR (49 000 pips)
Perdita lorda:
-76.78 EUR (10 593 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (38.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
38.35 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
16.08
Long Trade:
82 (40.80%)
Short Trade:
119 (59.20%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
1.91 EUR
Perdita media:
-1.67 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-7.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 EUR (1)
Crescita mensile:
4.14%
Previsione annuale:
50.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
13.65 EUR (1.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.97% (13.65 EUR)
Per equità:
0.98% (7.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 112
NZDCAD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 166
NZDCAD 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.51 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
Exness-Real6
7.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
