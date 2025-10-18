Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 3 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 9 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 1 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 48 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.10 × 94 VantageFXInternational-Live 6 0.27 × 44 XMGlobal-Real 26 0.44 × 9 Axi-US03-Live 0.81 × 155 VantageFXInternational-Live 4 1.00 × 13 Pepperstone-Demo01 1.00 × 1 EGlobal-Cent6 1.64 × 22 VARIANSE-Live1 3.50 × 2 Exness-Real6 7.00 × 2