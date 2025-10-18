SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JdD DBB EA AXI
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
3 / 1.1K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 59%
Axi-US03-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
261
Gewinntrades:
203 (77.77%)
Verlusttrades:
58 (22.22%)
Bester Trade:
6.51 EUR
Schlechtester Trade:
-7.64 EUR
Bruttoprofit:
387.76 EUR (64 337 pips)
Bruttoverlust:
-91.47 EUR (12 622 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (38.35 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.35 EUR (22)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.21%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
21.71
Long-Positionen:
109 (41.76%)
Short-Positionen:
152 (58.24%)
Profit-Faktor:
4.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.91 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.58 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.01 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.64 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
4.21%
Jahresprognose:
54.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
13.65 EUR (1.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.97% (13.65 EUR)
Kapital:
5.09% (39.41 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 153
NZDCAD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 237
NZDCAD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.51 EUR
Schlechtester Trade: -8 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.35 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.01 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 48
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 94
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Keine Bewertungen
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
