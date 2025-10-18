SeñalesSecciones
Juan De Dios Villoria Marcos

JdD DBB EA AXI

Juan De Dios Villoria Marcos
Fiabilidad
35 semanas
3 / 1.1K USD
incremento desde 2025 59%
Axi-US03-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
261
Transacciones Rentables:
203 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
58 (22.22%)
Mejor transacción:
6.51 EUR
Peor transacción:
-7.64 EUR
Beneficio Bruto:
387.76 EUR (64 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.47 EUR (12 622 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (38.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
38.35 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.59
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.21%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
21.71
Transacciones Largas:
109 (41.76%)
Transacciones Cortas:
152 (58.24%)
Factor de Beneficio:
4.24
Beneficio Esperado:
1.14 EUR
Beneficio medio:
1.91 EUR
Pérdidas medias:
-1.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.01 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.64 EUR (1)
Crecimiento al mes:
4.21%
Pronóstico anual:
54.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
13.65 EUR (1.97%)
Reducción relativa:
De balance:
1.97% (13.65 EUR)
De fondos:
5.09% (39.41 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 153
NZDCAD 108
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 237
NZDCAD 101
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.51 EUR
Peor transacción: -8 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -7.01 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Ava-Real 3
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 9
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 48
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 94
VantageFXInternational-Live 6
0.27 × 44
XMGlobal-Real 26
0.44 × 9
Axi-US03-Live
0.81 × 155
VantageFXInternational-Live 4
1.00 × 13
Pepperstone-Demo01
1.00 × 1
EGlobal-Cent6
1.64 × 22
VARIANSE-Live1
3.50 × 2
Exness-Real6
7.00 × 2
Strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
2025.10.20 18:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
