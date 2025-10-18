- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
261
Negociações com lucro:
203 (77.77%)
Negociações com perda:
58 (22.22%)
Melhor negociação:
6.51 EUR
Pior negociação:
-7.64 EUR
Lucro bruto:
387.76 EUR (64 337 pips)
Perda bruta:
-91.47 EUR (12 622 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (38.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
38.35 EUR (22)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
21.71
Negociações longas:
109 (41.76%)
Negociações curtas:
152 (58.24%)
Fator de lucro:
4.24
Valor esperado:
1.14 EUR
Lucro médio:
1.91 EUR
Perda média:
-1.58 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-7.64 EUR (1)
Crescimento mensal:
4.21%
Previsão anual:
54.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
13.65 EUR (1.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.97% (13.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.09% (39.41 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|153
|NZDCAD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|237
|NZDCAD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.51 EUR
Pior negociação: -8 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -7.01 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 9
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 48
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 94
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.27 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.44 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.81 × 155
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|1.64 × 22
|
VARIANSE-Live1
|3.50 × 2
|
Exness-Real6
|7.00 × 2
Strategy based in Bolinger Bands and a system to protect to large draw downs, always trying to close the first and the most negative order. Low risk, consistent and reliable strategy.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
59%
3
1.1K
USD
USD
797
EUR
EUR
35
99%
261
77%
100%
4.23
1.14
EUR
EUR
5%
1:500