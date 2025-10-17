SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Emperor 677
Aleksandr Valutsa

Emperor 677

0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.94 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.85 USD (644 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.85 USD (3)
Sharpe oranı:
1.70
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
482.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
161.67
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1
CADJPY 3
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 112
CADJPY 443
AUDCHF 89
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.94 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 133
StriforLLC-Live
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.13 × 76
RoboForex-ECN
1.16 × 317
Exness-MT5Real7
2.27 × 15
Alpari-MT5
3.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
19 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.17 19:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.45% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.17 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
