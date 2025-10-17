- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.94 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.85 USD (644 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.85 USD (3)
Sharpe oranı:
1.70
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
482.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
161.67
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|112
|CADJPY
|443
|AUDCHF
|89
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.94 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 133
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.13 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.16 × 317
|
Exness-MT5Real7
|2.27 × 15
|
Alpari-MT5
|3.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
