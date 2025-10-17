シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / H Emperor Robo 677
Aleksandr Valutsa

H Emperor Robo 677

Aleksandr Valutsa
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
29 (72.50%)
損失トレード:
11 (27.50%)
ベストトレード:
6.77 USD
最悪のトレード:
-8.35 USD
総利益:
60.47 USD (5 304 pips)
総損失:
-42.25 USD (5 612 pips)
最大連続の勝ち:
8 (16.01 USD)
最大連続利益:
16.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
52.89%
最大入金額:
15.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
13 (32.50%)
短いトレード:
27 (67.50%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
3 (-20.42 USD)
最大連続損失:
-20.42 USD (3)
月間成長:
15.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.84 USD
最大の:
20.49 USD (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.99% (20.45 USD)
エクイティによる:
18.12% (20.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY 6
GBPJPY 6
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
GBPAUD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
EURGBP 2
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY -17
GBPJPY 8
EURJPY -15
CADJPY 5
EURCHF 3
AUDUSD 9
NZDCAD 9
GBPAUD 5
USDCHF -1
NZDJPY 2
EURGBP 6
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY -2.4K
GBPJPY 1.1K
EURJPY -2.1K
CADJPY 732
EURCHF -33
AUDUSD 636
NZDCAD 526
GBPAUD 457
USDCHF -27
NZDJPY 135
EURGBP 278
AUDCAD 112
AUDCHF 89
AUDNZD 201
EURUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.77 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.01 USD
最大連続損失: -20.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 38
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 7
StriforLLC-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
1.16 × 57
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
RoboForex-ECN
1.26 × 16358
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.67 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
121 より多く...
EA https://www.mql5.com/en/market/product/59948


レビューなし
2026.01.13 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 11:38
Share of trading days is too low
2025.11.02 10:38
Share of trading days is too low
2025.10.31 06:48
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 19:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.45% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
