- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
29 (72.50%)
損失トレード:
11 (27.50%)
ベストトレード:
6.77 USD
最悪のトレード:
-8.35 USD
総利益:
60.47 USD (5 304 pips)
総損失:
-42.25 USD (5 612 pips)
最大連続の勝ち:
8 (16.01 USD)
最大連続利益:
16.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
52.89%
最大入金額:
15.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
13 (32.50%)
短いトレード:
27 (67.50%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
3 (-20.42 USD)
最大連続損失:
-20.42 USD (3)
月間成長:
15.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.84 USD
最大の:
20.49 USD (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.99% (20.45 USD)
エクイティによる:
18.12% (20.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|-17
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|-15
|CADJPY
|5
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|-1
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|6
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|-2.4K
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|-2.1K
|CADJPY
|732
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|636
|NZDCAD
|526
|GBPAUD
|457
|USDCHF
|-27
|NZDJPY
|135
|EURGBP
|278
|AUDCAD
|112
|AUDCHF
|89
|AUDNZD
|201
|EURUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.77 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.01 USD
最大連続損失: -20.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 38
|
ICTrading-MT5-4
|0.31 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.16 × 57
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.26 × 16358
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.67 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
レビューなし
