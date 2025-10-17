SegnaliSezioni
Emperor 677
Aleksandr Valutsa

Emperor 677

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.94 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.85 USD (644 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
3 (4.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.70
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
482.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
161.67
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.01 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1
CADJPY 3
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 112
CADJPY 443
AUDCHF 89
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.94 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 133
StriforLLC-Live
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.13 × 76
RoboForex-ECN
1.16 × 317
Exness-MT5Real7
2.27 × 15
Alpari-MT5
3.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
19 più
Non ci sono recensioni
2025.10.17 19:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.45% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.17 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
