- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.94 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.85 USD (644 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
3 (4.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.70
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
482.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
161.67
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.01 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|112
|CADJPY
|443
|AUDCHF
|89
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.94 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 133
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.13 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.16 × 317
|
Exness-MT5Real7
|2.27 × 15
|
Alpari-MT5
|3.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
