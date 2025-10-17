- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
29 (72.50%)
亏损交易:
11 (27.50%)
最好交易:
6.77 USD
最差交易:
-8.35 USD
毛利:
60.47 USD (5 304 pips)
毛利亏损:
-42.25 USD (5 612 pips)
最大连续赢利:
8 (16.01 USD)
最大连续盈利:
16.01 USD (8)
夏普比率:
0.15
交易活动:
52.89%
最大入金加载:
15.33%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.89
长期交易:
13 (32.50%)
短期交易:
27 (67.50%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
3 (-20.42 USD)
最大连续亏损:
-20.42 USD (3)
每月增长:
15.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.84 USD
最大值:
20.49 USD (18.03%)
相对跌幅:
结余:
17.99% (20.45 USD)
净值:
18.12% (20.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|-17
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|-15
|CADJPY
|5
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|-1
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|6
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|-2.4K
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|-2.1K
|CADJPY
|732
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|636
|NZDCAD
|526
|GBPAUD
|457
|USDCHF
|-27
|NZDJPY
|135
|EURGBP
|278
|AUDCAD
|112
|AUDCHF
|89
|AUDNZD
|201
|EURUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.77 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.01 USD
最大连续亏损: -20.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 38
|
ICTrading-MT5-4
|0.31 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.16 × 57
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.26 × 16358
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.67 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
16
100%
40
72%
53%
1.43
0.46
USD
USD
18%
1:500