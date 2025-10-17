시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / H Emperor Robo 677
Aleksandr Valutsa

H Emperor Robo 677

Aleksandr Valutsa
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
40
이익 거래:
29 (72.50%)
손실 거래:
11 (27.50%)
최고의 거래:
6.77 USD
최악의 거래:
-8.35 USD
총 수익:
60.47 USD (5 304 pips)
총 손실:
-42.25 USD (5 612 pips)
연속 최대 이익:
8 (16.01 USD)
연속 최대 이익:
16.01 USD (8)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
52.89%
최대 입금량:
15.33%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
13 (32.50%)
숏(주식차입매도):
27 (67.50%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
2.09 USD
평균 손실:
-3.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-20.42 USD)
연속 최대 손실:
-20.42 USD (3)
월별 성장률:
15.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.84 USD
최대한의:
20.49 USD (18.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.99% (20.45 USD)
자본금별:
18.12% (20.59 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDJPY 6
GBPJPY 6
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
GBPAUD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
EURGBP 2
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDJPY -17
GBPJPY 8
EURJPY -15
CADJPY 5
EURCHF 3
AUDUSD 9
NZDCAD 9
GBPAUD 5
USDCHF -1
NZDJPY 2
EURGBP 6
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDJPY -2.4K
GBPJPY 1.1K
EURJPY -2.1K
CADJPY 732
EURCHF -33
AUDUSD 636
NZDCAD 526
GBPAUD 457
USDCHF -27
NZDJPY 135
EURGBP 278
AUDCAD 112
AUDCHF 89
AUDNZD 201
EURUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.77 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.01 USD
연속 최대 손실: -20.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 38
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 7
StriforLLC-Live
1.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
1.16 × 57
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
RoboForex-ECN
1.26 × 16364
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.67 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
121 더...
EA https://www.mql5.com/en/market/product/59948


리뷰 없음
2026.01.13 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 11:38
Share of trading days is too low
2025.11.02 10:38
Share of trading days is too low
2025.10.31 06:48
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 19:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.45% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
H Emperor Robo 677
월별 30 USD
18%
0
0
USD
116
USD
16
100%
40
72%
53%
1.43
0.46
USD
18%
1:500
