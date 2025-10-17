СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / H Emperor Robo 677
Aleksandr Valutsa

H Emperor Robo 677

Aleksandr Valutsa
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
29 (72.50%)
Убыточных трейдов:
11 (27.50%)
Лучший трейд:
6.77 USD
Худший трейд:
-8.35 USD
Общая прибыль:
60.47 USD (5 304 pips)
Общий убыток:
-42.25 USD (5 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (16.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
52.89%
Макс. загрузка депозита:
15.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
13 (32.50%)
Коротких трейдов:
27 (67.50%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.42 USD (3)
Прирост в месяц:
15.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.84 USD
Максимальная:
20.49 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.99% (20.45 USD)
По эквити:
18.12% (20.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 6
GBPJPY 6
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
GBPAUD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
EURGBP 2
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY -17
GBPJPY 8
EURJPY -15
CADJPY 5
EURCHF 3
AUDUSD 9
NZDCAD 9
GBPAUD 5
USDCHF -1
NZDJPY 2
EURGBP 6
AUDCAD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY -2.4K
GBPJPY 1.1K
EURJPY -2.1K
CADJPY 732
EURCHF -33
AUDUSD 636
NZDCAD 526
GBPAUD 457
USDCHF -27
NZDJPY 135
EURGBP 278
AUDCAD 112
AUDCHF 89
AUDNZD 201
EURUSD -51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.77 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.01 USD
Макс. убыток в серии: -20.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 38
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
ICMarkets-MT5
0.59 × 17
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 7
StriforLLC-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
1.16 × 57
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
RoboForex-ECN
1.26 × 16358
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.67 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
еще 121...
EA https://www.mql5.com/en/market/product/59948


Нет отзывов
2026.01.13 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 11:38
Share of trading days is too low
2025.11.02 10:38
Share of trading days is too low
2025.10.31 06:48
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 19:52
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.45% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
H Emperor Robo 677
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
116
USD
16
100%
40
72%
53%
1.43
0.46
USD
18%
1:500
