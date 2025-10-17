- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
29 (72.50%)
Убыточных трейдов:
11 (27.50%)
Лучший трейд:
6.77 USD
Худший трейд:
-8.35 USD
Общая прибыль:
60.47 USD (5 304 pips)
Общий убыток:
-42.25 USD (5 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (16.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
52.89%
Макс. загрузка депозита:
15.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
13 (32.50%)
Коротких трейдов:
27 (67.50%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.42 USD (3)
Прирост в месяц:
15.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.84 USD
Максимальная:
20.49 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.99% (20.45 USD)
По эквити:
18.12% (20.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|-17
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|-15
|CADJPY
|5
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|-1
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|6
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|-2.4K
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|-2.1K
|CADJPY
|732
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|636
|NZDCAD
|526
|GBPAUD
|457
|USDCHF
|-27
|NZDJPY
|135
|EURGBP
|278
|AUDCAD
|112
|AUDCHF
|89
|AUDNZD
|201
|EURUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.77 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.01 USD
Макс. убыток в серии: -20.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 38
|
ICTrading-MT5-4
|0.31 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.16 × 57
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.26 × 16358
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.67 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
еще 121...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
16
100%
40
72%
53%
1.43
0.46
USD
USD
18%
1:500