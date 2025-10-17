- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
29 (72.50%)
Negociações com perda:
11 (27.50%)
Melhor negociação:
6.77 USD
Pior negociação:
-8.35 USD
Lucro bruto:
60.47 USD (5 304 pips)
Perda bruta:
-42.25 USD (5 612 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (16.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
52.89%
Depósito máximo carregado:
15.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
13 (32.50%)
Negociações curtas:
27 (67.50%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-3.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.42 USD (3)
Crescimento mensal:
15.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.84 USD
Máximo:
20.49 USD (18.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.99% (20.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.12% (20.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|-17
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|-15
|CADJPY
|5
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|9
|NZDCAD
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|-1
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|6
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|-2.4K
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|-2.1K
|CADJPY
|732
|EURCHF
|-33
|AUDUSD
|636
|NZDCAD
|526
|GBPAUD
|457
|USDCHF
|-27
|NZDJPY
|135
|EURGBP
|278
|AUDCAD
|112
|AUDCHF
|89
|AUDNZD
|201
|EURUSD
|-51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 38
|
ICTrading-MT5-4
|0.31 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.59 × 17
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.16 × 57
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.26 × 16358
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.67 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
