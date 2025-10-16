- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
73 (69.52%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (30.48%)
En iyi işlem:
126.24 USD
En kötü işlem:
-103.60 USD
Brüt kâr:
962.96 USD (87 666 pips)
Brüt zarar:
-591.90 USD (33 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (317.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
72 (68.57%)
Satış işlemleri:
33 (31.43%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.53 USD
Ortalama kâr:
13.19 USD
Ortalama zarar:
-18.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-31.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.60 USD (1)
Aylık büyüme:
62.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.67 USD
Maksimum:
257.10 USD (25.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.17% (257.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|371
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.24 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +317.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
8
100%
105
69%
100%
1.62
3.53
USD
USD
25%
1:500