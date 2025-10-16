SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CT Wilson
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

CT Wilson

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
73 (69.52%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (30.48%)
En iyi işlem:
126.24 USD
En kötü işlem:
-103.60 USD
Brüt kâr:
962.96 USD (87 666 pips)
Brüt zarar:
-591.90 USD (33 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (317.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
72 (68.57%)
Satış işlemleri:
33 (31.43%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.53 USD
Ortalama kâr:
13.19 USD
Ortalama zarar:
-18.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-31.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.60 USD (1)
Aylık büyüme:
62.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.67 USD
Maksimum:
257.10 USD (25.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.17% (257.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 371
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.24 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +317.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 18
GlobalPrime-Live
0.00 × 5
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 9
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 48
XMTrading-Real 11
0.36 × 11
24 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 22:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
