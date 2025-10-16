- 자본
- 축소
트레이드:
181
이익 거래:
109 (60.22%)
손실 거래:
72 (39.78%)
최고의 거래:
126.24 USD
최악의 거래:
-122.24 USD
총 수익:
1 651.26 USD (156 154 pips)
총 손실:
-1 750.31 USD (145 290 pips)
연속 최대 이익:
16 (317.82 USD)
연속 최대 이익:
466.72 USD (10)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
25.61%
최대 입금량:
3.29%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.20
롱(주식매수):
143 (79.01%)
숏(주식차입매도):
38 (20.99%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
15.15 USD
평균 손실:
-24.31 USD
연속 최대 손실:
7 (-183.89 USD)
연속 최대 손실:
-203.37 USD (2)
월별 성장률:
-21.91%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
246.67 USD
최대한의:
495.14 USD (35.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.18% (495.14 USD)
자본금별:
16.37% (182.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-99
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +126.24 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +317.82 USD
연속 최대 손실: -183.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
912
USD
USD
18
100%
181
60%
26%
0.94
-0.55
USD
USD
35%
1:500