- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
179
Negociações com lucro:
109 (60.89%)
Negociações com perda:
70 (39.11%)
Melhor negociação:
126.24 USD
Pior negociação:
-103.60 USD
Lucro bruto:
1 651.26 USD (156 154 pips)
Perda bruta:
-1 546.94 USD (124 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (317.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
466.72 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
26.42%
Depósito máximo carregado:
3.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
141 (78.77%)
Negociações curtas:
38 (21.23%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
15.15 USD
Perda média:
-22.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-183.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.89 USD (7)
Crescimento mensal:
-2.50%
Previsão anual:
-30.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
246.67 USD
Máximo:
342.96 USD (24.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.17% (257.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.82% (131.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|104
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.24 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +317.82 USD
Máxima perda consecutiva: -183.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
24 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
100%
179
60%
26%
1.06
0.58
USD
USD
25%
1:500