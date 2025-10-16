- Прирост
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
108 (60.67%)
Убыточных трейдов:
70 (39.33%)
Лучший трейд:
126.24 USD
Худший трейд:
-103.60 USD
Общая прибыль:
1 621.59 USD (153 004 pips)
Общий убыток:
-1 546.94 USD (124 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (317.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
466.72 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
23.98%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
140 (78.65%)
Коротких трейдов:
38 (21.35%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
15.01 USD
Средний убыток:
-22.10 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-183.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.89 USD (7)
Прирост в месяц:
-2.63%
Годовой прогноз:
-31.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.67 USD
Максимальная:
342.96 USD (24.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.17% (257.10 USD)
По эквити:
10.82% (131.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +126.24 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +317.82 USD
Макс. убыток в серии: -183.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
