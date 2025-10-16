- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
73 (69.52%)
Loss Trade:
32 (30.48%)
Best Trade:
126.24 USD
Worst Trade:
-103.60 USD
Profitto lordo:
962.96 USD (87 666 pips)
Perdita lorda:
-591.90 USD (33 005 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (317.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
72 (68.57%)
Short Trade:
33 (31.43%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.53 USD
Profitto medio:
13.19 USD
Perdita media:
-18.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-31.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.60 USD (1)
Crescita mensile:
62.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
246.67 USD
Massimale:
257.10 USD (25.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.17% (257.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|371
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.24 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +317.82 USD
Massima perdita consecutiva: -31.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
