- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
179
利益トレード:
109 (60.89%)
損失トレード:
70 (39.11%)
ベストトレード:
126.24 USD
最悪のトレード:
-103.60 USD
総利益:
1 651.26 USD (156 154 pips)
総損失:
-1 546.94 USD (124 954 pips)
最大連続の勝ち:
16 (317.82 USD)
最大連続利益:
466.72 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
26.42%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
141 (78.77%)
短いトレード:
38 (21.23%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
15.15 USD
平均損失:
-22.10 USD
最大連続の負け:
7 (-183.89 USD)
最大連続損失:
-183.89 USD (7)
月間成長:
-2.50%
年間予想:
-30.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
246.67 USD
最大の:
342.96 USD (24.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.17% (257.10 USD)
エクイティによる:
10.82% (131.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|104
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.24 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +317.82 USD
最大連続損失: -183.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
