交易:
178
盈利交易:
108 (60.67%)
亏损交易:
70 (39.33%)
最好交易:
126.24 USD
最差交易:
-103.60 USD
毛利:
1 621.59 USD (153 004 pips)
毛利亏损:
-1 546.94 USD (124 954 pips)
最大连续赢利:
16 (317.82 USD)
最大连续盈利:
466.72 USD (10)
夏普比率:
0.03
交易活动:
26.42%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.22
长期交易:
140 (78.65%)
短期交易:
38 (21.35%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
-22.10 USD
最大连续失误:
7 (-183.89 USD)
最大连续亏损:
-183.89 USD (7)
每月增长:
-2.63%
年度预测:
-31.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
246.67 USD
最大值:
342.96 USD (24.37%)
相对跌幅:
结余:
25.17% (257.10 USD)
净值:
10.82% (131.77 USD)
交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +126.24 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +317.82 USD
最大连续亏损: -183.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
