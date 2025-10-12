SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TwiceAday
kukhan kim

TwiceAday

kukhan kim
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 182%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 118
Kârla kapanan işlemler:
2 205 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
913 (29.28%)
En iyi işlem:
19.48 USD
En kötü işlem:
-32.12 USD
Brüt kâr:
4 690.80 USD (522 795 pips)
Brüt zarar:
-3 103.87 USD (336 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (56.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.02 USD (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.60
Alış işlemleri:
1 700 (54.52%)
Satış işlemleri:
1 418 (45.48%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-128.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.08 USD (11)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.22 USD
Maksimum:
240.37 USD (9.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.88% (240.37 USD)
Varlığa göre:
2.64% (64.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 544
GBPUSD 542
EURUSD 516
AUDUSD 511
USDCAD 506
USDJPY 499
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 155
GBPUSD 259
EURUSD 477
AUDUSD 229
USDCAD 209
USDJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 16K
GBPUSD 28K
EURUSD 49K
AUDUSD 23K
USDCAD 31K
USDJPY 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.48 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +56.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
It's 100% EA automated trading.

It opens positions two times a day, and flow with the market.

No martingale used, and Strictly monitored.

