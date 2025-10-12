- Büyüme
İşlemler:
3 118
Kârla kapanan işlemler:
2 205 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
913 (29.28%)
En iyi işlem:
19.48 USD
En kötü işlem:
-32.12 USD
Brüt kâr:
4 690.80 USD (522 795 pips)
Brüt zarar:
-3 103.87 USD (336 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (56.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.02 USD (17)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.60
Alış işlemleri:
1 700 (54.52%)
Satış işlemleri:
1 418 (45.48%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-128.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.08 USD (11)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.22 USD
Maksimum:
240.37 USD (9.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.88% (240.37 USD)
Varlığa göre:
2.64% (64.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|544
|GBPUSD
|542
|EURUSD
|516
|AUDUSD
|511
|USDCAD
|506
|USDJPY
|499
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|155
|GBPUSD
|259
|EURUSD
|477
|AUDUSD
|229
|USDCAD
|209
|USDJPY
|259
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|16K
|GBPUSD
|28K
|EURUSD
|49K
|AUDUSD
|23K
|USDCAD
|31K
|USDJPY
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +19.48 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +56.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's 100% EA automated trading.
It opens positions two times a day, and flow with the market.
No martingale used, and Strictly monitored.
