kukhan kim

TwiceAday

kukhan kim
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 182%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 118
Profit Trade:
2 205 (70.71%)
Loss Trade:
913 (29.28%)
Best Trade:
19.48 USD
Worst Trade:
-32.12 USD
Profitto lordo:
4 690.80 USD (522 795 pips)
Perdita lorda:
-3 103.87 USD (336 702 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (56.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.02 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.60
Long Trade:
1 700 (54.52%)
Short Trade:
1 418 (45.48%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-128.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.08 USD (11)
Crescita mensile:
5.65%
Previsione annuale:
68.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.22 USD
Massimale:
240.37 USD (9.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.88% (240.37 USD)
Per equità:
2.64% (64.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 544
GBPUSD 542
EURUSD 516
AUDUSD 511
USDCAD 506
USDJPY 499
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 155
GBPUSD 259
EURUSD 477
AUDUSD 229
USDCAD 209
USDJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 16K
GBPUSD 28K
EURUSD 49K
AUDUSD 23K
USDCAD 31K
USDJPY 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.48 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +56.83 USD
Massima perdita consecutiva: -128.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
It's 100% EA automated trading.

It opens positions two times a day, and flow with the market.

No martingale used, and Strictly monitored.

Non ci sono recensioni
