SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TwiceAday
kukhan kim

TwiceAday

kukhan kim
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 182%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 118
Bénéfice trades:
2 205 (70.71%)
Perte trades:
913 (29.28%)
Meilleure transaction:
19.48 USD
Pire transaction:
-32.12 USD
Bénéfice brut:
4 690.80 USD (522 795 pips)
Perte brute:
-3 103.87 USD (336 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (56.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90.02 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.53%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.60
Longs trades:
1 700 (54.52%)
Courts trades:
1 418 (45.48%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
2.13 USD
Perte moyenne:
-3.40 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-128.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.08 USD (11)
Croissance mensuelle:
5.65%
Prévision annuelle:
68.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.22 USD
Maximal:
240.37 USD (9.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.88% (240.37 USD)
Par fonds propres:
2.64% (64.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 544
GBPUSD 542
EURUSD 516
AUDUSD 511
USDCAD 506
USDJPY 499
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 155
GBPUSD 259
EURUSD 477
AUDUSD 229
USDCAD 209
USDJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 16K
GBPUSD 28K
EURUSD 49K
AUDUSD 23K
USDCAD 31K
USDJPY 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.48 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +56.83 USD
Perte consécutive maximale: -128.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
It's 100% EA automated trading.

It opens positions two times a day, and flow with the market.

No martingale used, and Strictly monitored.

Aucun avis
