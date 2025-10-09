- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|305
|GBPUSD
|91
|AUDCHF
|62
|XAUUSD
|61
|AUDUSD
|50
|SP500
|42
|NDX
|32
|USDCAD
|31
|AUDCAD
|13
|XAGUSD
|12
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|3
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|USDSEK
|1
|USDNOK
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-58
|GBPUSD
|31
|AUDCHF
|44
|XAUUSD
|8
|AUDUSD
|-29
|SP500
|665
|NDX
|-1.1K
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|0
|XAGUSD
|-533
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|-5
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|-10
|EURCAD
|6
|CHFJPY
|-1
|EURNZD
|-7
|GBPAUD
|-1
|USDJPY
|0
|GBPNZD
|-1
|USDSEK
|2
|USDNOK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.1K
|GBPUSD
|2.6K
|AUDCHF
|3.8K
|XAUUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-1K
|SP500
|23K
|NDX
|-51K
|USDCAD
|-42
|AUDCAD
|215
|XAGUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|648
|USDCHF
|-135
|AUDJPY
|212
|CADCHF
|-476
|EURCAD
|189
|CHFJPY
|-37
|EURNZD
|-557
|GBPAUD
|-28
|USDJPY
|45
|GBPNZD
|-62
|USDSEK
|2.3K
|USDNOK
|1.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3751
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 151
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.35 × 330
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real3
|1.56 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|2.94 × 35
|
VantageFXInternational-Live
|2.95 × 38
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.14 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.77 × 310
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|4.20 × 10
AUI Legion Network: Kurtarmanın Büyümeye Dönüştüğü Yer
Düzinelerce üçüncü taraf botu denedikten sonra, birçok trader gibi ben de paramparça bir hesap ve büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandım.
Pes etmek yerine, diğer botların bana kaybettirdiği aynı hesabı kullanarak kendi sistemlerimi sıfırdan geliştirmeye karar verdim.
AUI Legion Network böyle doğdu; kaybedilenleri zeka, kontrol ve hassasiyetle geri kazanma misyonuyla oluşturulmuş bir bot ağı.
Projenin kalbi, piyasa yalnızca gerçek fırsatlar sunduğunda devreye giren ve aşırı işlem yapmadan serbest teminatın tüm gücünü kullanan bir strateji kümesi olan AUI Lejyonu'dur (AUI Legion).
Yanında, diğer tamamlayıcı botlar senkronize bir şekilde çalışarak istikrarlı bir kurtarma hızının korunmasına yardımcı olur ve zaman içinde sürdürülebilir kârlar hedefler.
Bugün hesabım sadece toparlanmakla kalmadı, aynı zamanda disiplin, şeffaflık ve iyi bir programlama ile tekrar ayağa kalkmanın kesinlikle mümkün olduğunu da kanıtlıyor.
AUI Legion Network — Kurtarmanın büyümeye dönüştüğü yer.
