Andres Felipe Carvajal Rodriguez

AUI Legion Network

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
0 inceleme
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
-63%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
731
Kârla kapanan işlemler:
466 (63.74%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (36.25%)
En iyi işlem:
73.14 USD
En kötü işlem:
-142.99 USD
Brüt kâr:
1 716.08 USD (82 179 pips)
Brüt zarar:
-2 725.55 USD (97 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (16.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.43 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
19.66%
Maks. mevduat yükü:
1.89%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
439 (60.05%)
Satış işlemleri:
292 (39.95%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.38 USD
Ortalama kâr:
3.68 USD
Ortalama zarar:
-10.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-42.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-965.58 USD (7)
Aylık büyüme:
0.69%
Yıllık tahmin:
8.36%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 767.34 USD
Maksimum:
1 839.48 USD (315.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.25% (1 824.55 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 305
GBPUSD 91
AUDCHF 62
XAUUSD 61
AUDUSD 50
SP500 42
NDX 32
USDCAD 31
AUDCAD 13
XAGUSD 12
GBPJPY 8
USDCHF 4
AUDJPY 3
CADCHF 3
EURCAD 3
CHFJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPNZD 1
USDSEK 1
USDNOK 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -58
GBPUSD 31
AUDCHF 44
XAUUSD 8
AUDUSD -29
SP500 665
NDX -1.1K
USDCAD 10
AUDCAD 0
XAGUSD -533
GBPJPY 9
USDCHF -5
AUDJPY 4
CADCHF -10
EURCAD 6
CHFJPY -1
EURNZD -7
GBPAUD -1
USDJPY 0
GBPNZD -1
USDSEK 2
USDNOK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.1K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 3.8K
XAUUSD -1.7K
AUDUSD -1K
SP500 23K
NDX -51K
USDCAD -42
AUDCAD 215
XAGUSD -3.2K
GBPJPY 648
USDCHF -135
AUDJPY 212
CADCHF -476
EURCAD 189
CHFJPY -37
EURNZD -557
GBPAUD -28
USDJPY 45
GBPNZD -62
USDSEK 2.3K
USDNOK 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.14 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +16.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 3751
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.35 × 330
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Exness-MT5Real3
1.56 × 63
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.77 × 310
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
FXOpen-MT5
4.20 × 10
15 daha fazla...
AUI Legion Network: Kurtarmanın Büyümeye Dönüştüğü Yer

Düzinelerce üçüncü taraf botu denedikten sonra, birçok trader gibi ben de paramparça bir hesap ve büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandım.

Pes etmek yerine, diğer botların bana kaybettirdiği aynı hesabı kullanarak kendi sistemlerimi sıfırdan geliştirmeye karar verdim.

AUI Legion Network böyle doğdu; kaybedilenleri zeka, kontrol ve hassasiyetle geri kazanma misyonuyla oluşturulmuş bir bot ağı.

Projenin kalbi, piyasa yalnızca gerçek fırsatlar sunduğunda devreye giren ve aşırı işlem yapmadan serbest teminatın tüm gücünü kullanan bir strateji kümesi olan AUI Lejyonu'dur (AUI Legion).

Yanında, diğer tamamlayıcı botlar senkronize bir şekilde çalışarak istikrarlı bir kurtarma hızının korunmasına yardımcı olur ve zaman içinde sürdürülebilir kârlar hedefler.

Bugün hesabım sadece toparlanmakla kalmadı, aynı zamanda disiplin, şeffaflık ve iyi bir programlama ile tekrar ayağa kalkmanın kesinlikle mümkün olduğunu da kanıtlıyor.

AUI Legion Network — Kurtarmanın büyümeye dönüştüğü yer.


İnceleme yok
2025.10.09 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 00:18
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUI Legion Network
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
3.5K
USD
64
75%
731
63%
20%
0.62
-1.38
USD
74%
1:200
