Andres Felipe Carvajal Rodriguez

AUI Legion Network

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
0 comentarios
73 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -55%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
931
Transacciones Rentables:
641 (68.85%)
Transacciones Irrentables:
290 (31.15%)
Mejor transacción:
73.14 USD
Peor transacción:
-142.99 USD
Beneficio Bruto:
2 830.49 USD (117 439 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 932.81 USD (102 849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (171.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
594.03 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
82.38%
Carga máxima del depósito:
99.88%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
555 (59.61%)
Transacciones Cortas:
376 (40.39%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.11 USD
Beneficio medio:
4.42 USD
Pérdidas medias:
-10.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
44 (-42.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-965.58 USD (7)
Crecimiento al mes:
14.52%
Pronóstico anual:
178.87%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 767.34 USD
Máxima:
1 839.48 USD (315.99%)
Reducción relativa:
De balance:
74.25% (1 824.55 USD)
De fondos:
4.26% (199.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 342
AUDCHF 159
GBPUSD 91
XAUUSD 61
EURCAD 54
AUDUSD 50
NDX 44
SP500 42
USDCAD 31
AUDCAD 13
XAGUSD 12
GBPJPY 8
USDCHF 4
AUDJPY 3
CADCHF 3
AUDNZD 3
CHFJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPNZD 1
USDSEK 1
USDNOK 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 72
AUDCHF 205
GBPUSD 31
XAUUSD 8
EURCAD 45
AUDUSD -29
NDX -564
SP500 665
USDCAD 10
AUDCAD 0
XAGUSD -533
GBPJPY 9
USDCHF -5
AUDJPY 4
CADCHF -10
AUDNZD -3
CHFJPY -1
EURNZD -7
GBPAUD -1
USDJPY 0
GBPNZD -1
USDSEK 2
USDNOK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 13K
AUDCHF 7K
GBPUSD 2.6K
XAUUSD -1.7K
EURCAD 3.2K
AUDUSD -1K
NDX -31K
SP500 23K
USDCAD -42
AUDCAD 215
XAGUSD -3.2K
GBPJPY 648
USDCHF -135
AUDJPY 212
CADCHF -476
AUDNZD -262
CHFJPY -37
EURNZD -557
GBPAUD -28
USDJPY 45
GBPNZD -62
USDSEK 2.3K
USDNOK 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +73.14 USD
Peor transacción: -143 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +171.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 3768
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 178
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.77 × 310
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
otros 18...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

AUI Legion Network: Ingeniería, Disciplina y Crecimiento Real

AUI Legion Network es el resultado de años de desarrollo, prueba real y depuración metódica. No nació de un "experimento", sino de la necesidad real de recuperar una cuenta que estuvo al borde del colapso tras utilizar bots de terceros y versiones tempranas de mis propios sistemas.

La diferencia entre entonces y ahora es simple: disciplina, ingeniería y claridad en el diseño.

Durante casi un año trabajé exclusivamente con mis algoritmos, sin distracciones y sin automatizaciones ajenas. Cada bot fue refinado bajo criterios estrictos: estabilidad, control del riesgo y coherencia operativa. De ese proceso nació la Legión AUI, un conjunto de estrategias capaces de operar con precisión quirúrgica en diferentes activos, combinando lógica cuantitativa y estructura de mercado.

Hoy, esa cuenta que un día estuvo casi perdida, se ha transformado en un sistema sostenible, estable y con una arquitectura pensada para crecer a largo plazo.


AUI Legion Network no es una promesa: es un proceso basado en datos probados.


Cómo funciona realmente la red: Arquitectura y Control Total

AUI Legion Network está compuesta por tres grupos de bots, diseñados para trabajar en sinergia y diversificar el riesgo. Para todos los grupos, la conexión ininterrumpida mediante VPS es crítica para el control y la salida de operaciones.

  1. Bots con Martingala Controlada (Pares: AUDCHF y EURCAD):

    • Diseñados para resolver ciclos mediante una estructura matemática progresiva, no ciega.

    • Han sido sometidos a pruebas históricas y escenarios adversos prolongados (forward tests).

    • Su gestión requiere VPS obligatorio para completar sus ciclos sin interrupciones.

  2. Estrategia AUI — El Núcleo de Precisión (Activos: WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD):

    • La estrategia principal solo entra cuando se cumplen condiciones excepcionales del mercado.

    • La duración de estas operaciones puede variar desde minutos hasta varios días, por lo que la conexión continua (VPS) es indispensable para asegurar que las salidas se ejecuten con precisión basada en los indicadores del sistema.

    • Puede utilizar hasta el 100% del margen libre disponible para maximizar la oportunidad.

  3. Bots Complementarios No-AUI (Activos: XAUUSD y NDX):

    • Generan flujo constante, equilibrio y diversificación mientras la estrategia AUI espera su ventana óptima.

    • Al igual que el resto de estrategias, sus cierres dependen de indicadores específicos, haciendo que la conexión ininterrumpida (VPS) sea crucial para mantener la estabilidad de la curva de crecimiento y el control de riesgo.


Recomendación Técnica Obligatoria para Copiadores

Para replicar mis resultados de forma fiel y segura, se requiere compromiso con estas condiciones:

  • Capital: Copiar con un balance igual o superior al mío, o al menos el 90% del capital actual.

  • VPS / Conexión: Contar con un VPS 100% estable, sin excepciones. La desconexión compromete el control de riesgo en todos los grupos de bots. (Yo uso VPS de MQL5)

  • Riesgo: Entender que la estrategia AUI usa intensivamente el margen cuando detecta oportunidad (gestión de riesgo calculada).

  • Disciplina: No buscar operativa impulsiva. Este es un sistema diseñado para el largo plazo.


Si no puedes garantizar conexión continua o no utilizas VPS, por favor, abstente de copiar esta señal, ya que cualquier interrupción puede producir divergencias incontroladas o fallos en la secuencia de cierre.


Compatibilidad de Broker — Advertencia Crítica y de Transparencia

Para evitar conflictos, asegurar que la operativa se replique correctamente y mantener la integridad del sistema:

Recomendación Condición
Broker Recomendado Darwinex. Sus nombres de pares y símbolos coinciden exactamente con los utilizados en mis algoritmos, garantizando sincronía total y coherencia.
Uso de Otro Broker Debe asegurarse de que los pares tengan exactamente los mismos nombres que en Darwinex. Un sufijo (como “.a”, “.pro”, “.ecn”, “m”, “_x”, etc.) causará errores de ejecución críticos.

Estas discrepancias técnicas no son responsabilidad del proveedor de la señal.


Mensaje Final: Transparencia y Visión a Largo Plazo

AUI Legion Network está diseñado para traders que buscan herramientas serias, transparentes y estables.

No prometo rentabilidades irreales, ganancias rápidas ni resultados sin riesgo.

Lo que sí entrego es un proceso medible:

  • Programación Sólida: Algoritmos probados en tiempo real.

  • Coherencia Operativa: Lo que se observa, es lo que se opera.

  • Disciplina en el Sistema: Control en cada paso, no impulsos.


Si respetas las condiciones técnicas, usas VPS, mantienes capital adecuado y entiendes cómo opera cada bot, podrás replicar el desempeño real de la cuenta.

AUI Legion Network — Donde disciplina, ingeniería y experiencia se convierten en crecimiento sostenible.


No hay comentarios
2025.12.19 00:58 2025.12.19 00:58:43  

From December 15, 2025 to January 4, 2026, I will disable the bots on AUDCHF and EURCAD in order to secure the Darwinex allocation. My strategy is to preserve the current score and thus start 2026 with the allocation guaranteed.

2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 00:18
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AUI Legion Network
39 USD al mes
-55%
0
0
USD
5.4K
USD
73
79%
931
68%
82%
0.96
-0.11
USD
74%
1:200
