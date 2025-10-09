AUI Legion Network: Ingeniería, Disciplina y Crecimiento Real

AUI Legion Network es el resultado de años de desarrollo, prueba real y depuración metódica. No nació de un "experimento", sino de la necesidad real de recuperar una cuenta que estuvo al borde del colapso tras utilizar bots de terceros y versiones tempranas de mis propios sistemas.

La diferencia entre entonces y ahora es simple: disciplina, ingeniería y claridad en el diseño.

Durante casi un año trabajé exclusivamente con mis algoritmos, sin distracciones y sin automatizaciones ajenas. Cada bot fue refinado bajo criterios estrictos: estabilidad, control del riesgo y coherencia operativa. De ese proceso nació la Legión AUI, un conjunto de estrategias capaces de operar con precisión quirúrgica en diferentes activos, combinando lógica cuantitativa y estructura de mercado.

Hoy, esa cuenta que un día estuvo casi perdida, se ha transformado en un sistema sostenible, estable y con una arquitectura pensada para crecer a largo plazo.





AUI Legion Network no es una promesa: es un proceso basado en datos probados.



Cómo funciona realmente la red: Arquitectura y Control Total

AUI Legion Network está compuesta por tres grupos de bots, diseñados para trabajar en sinergia y diversificar el riesgo. Para todos los grupos, la conexión ininterrumpida mediante VPS es crítica para el control y la salida de operaciones.

Bots con Martingala Controlada (Pares: AUDCHF y EURCAD): Diseñados para resolver ciclos mediante una estructura matemática progresiva, no ciega.

Han sido sometidos a pruebas históricas y escenarios adversos prolongados ( forward tests ).

Su gestión requiere VPS obligatorio para completar sus ciclos sin interrupciones. Estrategia AUI — El Núcleo de Precisión (Activos: WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD): La estrategia principal solo entra cuando se cumplen condiciones excepcionales del mercado .

La duración de estas operaciones puede variar desde minutos hasta varios días , por lo que la conexión continua (VPS) es indispensable para asegurar que las salidas se ejecuten con precisión basada en los indicadores del sistema.

Puede utilizar hasta el 100% del margen libre disponible para maximizar la oportunidad. Bots Complementarios No-AUI (Activos: XAUUSD y NDX): Generan flujo constante, equilibrio y diversificación mientras la estrategia AUI espera su ventana óptima.

Al igual que el resto de estrategias, sus cierres dependen de indicadores específicos, haciendo que la conexión ininterrumpida (VPS) sea crucial para mantener la estabilidad de la curva de crecimiento y el control de riesgo.





Recomendación Técnica Obligatoria para Copiadores

Para replicar mis resultados de forma fiel y segura, se requiere compromiso con estas condiciones:

Capital: Copiar con un balance igual o superior al mío, o al menos el 90% del capital actual.

VPS / Conexión: Contar con un VPS 100% estable, sin excepciones . La desconexión compromete el control de riesgo en todos los grupos de bots . (Yo uso VPS de MQL5)

Riesgo: Entender que la estrategia AUI usa intensivamente el margen cuando detecta oportunidad (gestión de riesgo calculada).

Disciplina: No buscar operativa impulsiva. Este es un sistema diseñado para el largo plazo.



Si no puedes garantizar conexión continua o no utilizas VPS, por favor, abstente de copiar esta señal, ya que cualquier interrupción puede producir divergencias incontroladas o fallos en la secuencia de cierre.



Compatibilidad de Broker — Advertencia Crítica y de Transparencia

Para evitar conflictos, asegurar que la operativa se replique correctamente y mantener la integridad del sistema:

Recomendación Condición Broker Recomendado Darwinex. Sus nombres de pares y símbolos coinciden exactamente con los utilizados en mis algoritmos, garantizando sincronía total y coherencia. Uso de Otro Broker Debe asegurarse de que los pares tengan exactamente los mismos nombres que en Darwinex. Un sufijo (como “.a”, “.pro”, “.ecn”, “m”, “_x”, etc.) causará errores de ejecución críticos.

Estas discrepancias técnicas no son responsabilidad del proveedor de la señal.





Mensaje Final: Transparencia y Visión a Largo Plazo

AUI Legion Network está diseñado para traders que buscan herramientas serias, transparentes y estables.

No prometo rentabilidades irreales, ganancias rápidas ni resultados sin riesgo.

Lo que sí entrego es un proceso medible:

Programación Sólida: Algoritmos probados en tiempo real.

Coherencia Operativa: Lo que se observa, es lo que se opera.

Disciplina en el Sistema: Control en cada paso, no impulsos.





Si respetas las condiciones técnicas, usas VPS, mantienes capital adecuado y entiendes cómo opera cada bot, podrás replicar el desempeño real de la cuenta.

AUI Legion Network — Donde disciplina, ingeniería y experiencia se convierten en crecimiento sostenible.



