Andres Felipe Carvajal Rodriguez

AUI Legion Network

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
0 recensioni
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
-63%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
731
Profit Trade:
466 (63.74%)
Loss Trade:
265 (36.25%)
Best Trade:
73.14 USD
Worst Trade:
-142.99 USD
Profitto lordo:
1 716.08 USD (82 179 pips)
Perdita lorda:
-2 725.55 USD (97 888 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (16.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.43 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
28.45%
Massimo carico di deposito:
1.89%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
439 (60.05%)
Short Trade:
292 (39.95%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-10.29 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-42.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-965.58 USD (7)
Crescita mensile:
0.69%
Previsione annuale:
8.36%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 767.34 USD
Massimale:
1 839.48 USD (315.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.25% (1 824.55 USD)
Per equità:
0.04% (1.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 305
GBPUSD 91
AUDCHF 62
XAUUSD 61
AUDUSD 50
SP500 42
NDX 32
USDCAD 31
AUDCAD 13
XAGUSD 12
GBPJPY 8
USDCHF 4
AUDJPY 3
CADCHF 3
EURCAD 3
CHFJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPNZD 1
USDSEK 1
USDNOK 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -58
GBPUSD 31
AUDCHF 44
XAUUSD 8
AUDUSD -29
SP500 665
NDX -1.1K
USDCAD 10
AUDCAD 0
XAGUSD -533
GBPJPY 9
USDCHF -5
AUDJPY 4
CADCHF -10
EURCAD 6
CHFJPY -1
EURNZD -7
GBPAUD -1
USDJPY 0
GBPNZD -1
USDSEK 2
USDNOK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.1K
GBPUSD 2.6K
AUDCHF 3.8K
XAUUSD -1.7K
AUDUSD -1K
SP500 23K
NDX -51K
USDCAD -42
AUDCAD 215
XAGUSD -3.2K
GBPJPY 648
USDCHF -135
AUDJPY 212
CADCHF -476
EURCAD 189
CHFJPY -37
EURNZD -557
GBPAUD -28
USDJPY 45
GBPNZD -62
USDSEK 2.3K
USDNOK 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.14 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +16.09 USD
Massima perdita consecutiva: -42.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 3751
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.35 × 330
Exness-MT5Real3
1.48 × 66
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
XMGlobal-MT5 2
2.94 × 35
VantageFXInternational-Live
2.95 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.14 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.77 × 310
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
FXOpen-MT5
4.20 × 10
15 più
AUI Legion Network: Dove il recupero si trasforma in crescita

Dopo aver testato decine di bot di terze parti, sono finito come molti trader: con un conto distrutto e una grande delusione.

Invece di arrendermi, ho deciso di usare quello stesso conto — proprio quello dove gli altri bot mi avevano fatto perdere — per sviluppare i miei sistemi da zero.

È nata così AUI Legion Network, una rete di bot creata con la missione di recuperare ciò che è stato perso con intelligenza, controllo e precisione.

Il cuore del progetto è la Legione AUI (AUI Legion), un insieme di strategie che entra in azione solo quando il mercato offre opportunità reali, utilizzando tutta la potenza del margine libero senza eccessive operazioni.

Al suo fianco, altri bot complementari lavorano in sincronia, aiutando a mantenere un ritmo di recupero stabile e a proiettare profitti sostenibili nel tempo.

Oggi il mio conto non solo si è ripreso, ma dimostra anche che, con disciplina, trasparenza e una buona programmazione, è davvero possibile rimettersi in piedi.

AUI Legion Network — Dove il recupero si trasforma in crescita.


Non ci sono recensioni
2025.10.09 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 00:18
A large drawdown may occur on the account again
