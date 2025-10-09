AUI Legion Network: Dove il recupero si trasforma in crescita

Dopo aver testato decine di bot di terze parti, sono finito come molti trader: con un conto distrutto e una grande delusione.

Invece di arrendermi, ho deciso di usare quello stesso conto — proprio quello dove gli altri bot mi avevano fatto perdere — per sviluppare i miei sistemi da zero.

È nata così AUI Legion Network, una rete di bot creata con la missione di recuperare ciò che è stato perso con intelligenza, controllo e precisione.

Il cuore del progetto è la Legione AUI (AUI Legion), un insieme di strategie che entra in azione solo quando il mercato offre opportunità reali, utilizzando tutta la potenza del margine libero senza eccessive operazioni.

Al suo fianco, altri bot complementari lavorano in sincronia, aiutando a mantenere un ritmo di recupero stabile e a proiettare profitti sostenibili nel tempo.

Oggi il mio conto non solo si è ripreso, ma dimostra anche che, con disciplina, trasparenza e una buona programmazione, è davvero possibile rimettersi in piedi.

