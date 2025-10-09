AUI Legion Network: エンジニアリング、規律、そして本物の成長

AUI Legion Network は、長年にわたる開発、実地検証、および体系的なデバッグ作業の結果です。これは「実験」から生まれたものではなく、サードパーティのボットや自身の初期システムを使用した後に、破綻寸前だった口座を回復させるという現実的な必要性から生まれました。

当時と今の違いはシンプルです。それは、規律、エンジニアリング、そして設計における明確さです。

約1年間にわたり、私は自身のアルゴリズムにのみ専念し、気を散らすものや外部の自動化を排除しました。各ボットは、安定性、リスク管理、操作の一貫性という厳格な基準に基づいて洗練されました。このプロセスから、AUI軍団（Legión AUI）が誕生しました。これは、定量的ロジックと市場構造を組み合わせ、様々な資産に対して外科手術のような精度で操作を実行できる一連の戦略です。

今日、かつて失われかけたその口座は、持続可能で安定したシステムへと変貌し、長期的な成長を目指すアーキテクチャを備えています。

AUI Legion Network は約束ではありません。実証されたデータに基づくプロセスです。





ネットワークの実際の仕組み：アーキテクチャと完全な制御

AUI Legion Network は、相乗効果を発揮し、リスクを分散するように設計された3つのボットグループで構成されています。すべてのグループにおいて、VPS を介した途切れない接続は、取引の制御と決済のために極めて重要です。

制御型マーチンゲールボット（ペア：AUDCHF および EURCAD）： 盲目的なものではなく、段階的な数学的構造を用いて サイクルを解消する ように設計されています。 歴史的なテストや長期にわたる不利なシナリオ （フォワードテスト）にかけられています。 その管理には、サイクルを中断なく完了させるために VPS が必須 です。

AUI戦略 — 精度の核（資産：WS30, NDX, SP500, GBPJPY, EURUSD, XAUUSD）： 主要な戦略は、 例外的な市場条件 が満たされたときにのみエントリーします。 これらの取引の期間は 数分から数日 に及ぶ可能性があり、システムのインジケーターに基づいた正確な決済を確実にするために、 継続的な接続（VPS）が不可欠 です。 機会を最大化するために、**利用可能なフリーマージンの最大100%**を使用する場合があります。

非AUI補完ボット（資産：XAUUSD および NDX）： AUI戦略が最適な機会を待つ間、 安定した流れ、バランス、および多様性 を生み出します。 他の戦略と同様に、 その決済は特定のインジケーターに依存する ため、 途切れない接続（VPS）は、成長曲線の安定性とリスク管理を維持するために極めて重要 です。







コピーユーザーに対する必須の技術的推奨事項

私の結果を忠実に、かつ安全に再現するには、以下の条件へのコミットメントが必要です。

資金（Capital）： 私の口座と同等以上、または少なくとも現在の資金の**90%**でコピーしてください。

VPS / 接続（Conexión）： 例外なく100%安定したVPS を確保してください。接続の切断は、 すべてのボットグループ のリスク管理を損ないます。（私は MQL5 の VPS を使用しています）

リスク（Riesgo）： AUI戦略が機会を検出した際に マージンを集中的に使用する ことを理解してください（計算されたリスク管理です）。

規律（Disciplina）： 衝動的な取引を求めないでください。これは長期的な設計のシステムです。

継続的な接続を保証できない場合やVPSを使用しない場合は、このシグナルのコピーを控えてください。いかなる中断も、制御不能な乖離や決済シーケンスの失敗を引き起こす可能性があります。





ブローカーの互換性 — 重要な警告と透明性

競合を回避し、操作が正しく複製されることを保証し、システムの完全性を維持するために：

推奨事項 条件 推奨ブローカー Darwinex。そのペア名とシンボル名が、私のアルゴリズムで使用されているものと完全に一致しており、完全な同期と一貫性を保証します。 その他のブローカーの使用 そのペア名が Darwinex の名前と完全に同じであることを確認する必要があります。サフィックス（例：”.a”、”.pro”、”.ecn”、”m”、”_x”など）が付いていると、致命的な実行エラーが発生します。

これらの技術的な不一致は、シグナル提供者の責任ではありません。





最終メッセージ：透明性と長期的なビジョン

AUI Legion Network は、真剣で、透明性が高く、安定したツールを求めるトレーダーのために設計されています。

私は非現実的な収益、素早い利益、またはノーリスクの結果を約束しません。

私が提供するのは、測定可能なプロセスです。

堅牢なプログラミング： 実時間でテストされたアルゴリズム。

操作の一貫性： 観察されていることが、そのまま操作されます。

システム内の規律： 衝動ではなく、各ステップでのコントロール。

技術的な条件を尊重し、VPSを使用し、適切な資金を維持し、各ボットがどのように動作するかを理解すれば、あなたは口座の実際のパフォーマンスを再現できるでしょう。

AUI Legion Network — 規律、エンジニアリング、経験が持続可能な成長へと変わる場所。



